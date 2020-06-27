SİLİVRİ'DE 10 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU - Son Dakika

SİLİVRİ'DE 10 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu.Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Tem Otoyolu bağlantı yolu bitişiğindeki tarlada çıktı. Buğday tarlasında yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle Yeni Mahalle'deki yerleşim alanına doğru ilerledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:12 Kaynak: DHA

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