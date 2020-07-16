Silivri'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttular - Son Dakika

Silivri'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttular
SİLİVRİ'de 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında vatandaşlar, 19 Mayıs Parkı'nda demokrasi nöbeti tuttu.
SİLİVRİ'de 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında vatandaşlar, 19 Mayıs Parkı'nda demokrasi nöbeti tuttu.
Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 19 Mayıs Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe gecesine ait fotoğraflardan oluşan fotosinevizyon gösterimini izlendi. Programa, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Jandarma İlçe Komutanı Binbaşı Güngör Kıraslan ile vatandaşlar katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Gece saatler 00.00'ı gösterince alanda toplananlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Silivri'de tüm camilerde sala okunmasının ardından vatandaşlar nöbeti tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:52 Kaynak: DHA
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