SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI
7 saat önce
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:44 Kaynak: DHA
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