Silivri'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar dışarı çıktı - Son Dakika

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Silivri'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar dışarı çıktı
7 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri
'de güneşli havayı görenler
sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:50 Kaynak: DHA
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