Silivri'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
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Silivri'de 2 katlı ahşap ev yandı

10.09.2022 22:36
Silivri'de 2 katlı ahşap ev yandı

SİLİVRİ'de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

SİLİVRİ'de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan yaşlı 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi Sofi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift komşular tarafından çıkartıldı. Çıkan yangında evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.


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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE 2 KATLI AHŞAP EV YANDI İSTANBUL-SİLİVRİ'DE 2 KATLI AHŞAP EV YANDI İSTANBUL-SİLİVRİ'DE 2 KATLI AHŞAP EV YANDI İSTANBUL-SİLİVRİ'DE 2 KATLI AHŞAP EV YANDI
Kaynak: DHA

Balaban, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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