Olay, saat 21.00 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi Sofi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift komşular tarafından çıkartıldı. Çıkan yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Balaban, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

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