Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (5) Olay Yerinden Görüntüler)
45 dakika önce
SİLİVRİ Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
SİLİVRİ Gümüşyaka
Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:58 Kaynak: DHA
Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı
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