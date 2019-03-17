Son Dakika Haberleri: Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (2)

Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (2)

11 dakika önce

- SİLİVRİ Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.

Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (2), System.String[]
- SİLİVRİ Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

istanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:25 Kaynak: DHA

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