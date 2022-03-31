SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI

31.03.2022 09:49

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

SİLİVRİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 TIR ile tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Ambulans beklenirken vatandaşlar yerde yatan yaralıyı battaniyeye sardı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde saat 21.00 sıralarında 2 TIR ile tanker, aynı istikamette seyir halindeyken kaza yaptı. Kazada tanker sürücüsü ile TIR sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan tankerin sürücüsü, kopan kabin kısmının önünde battaniyeye sarılı şekilde ambulans bekledi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gelmesine rağmen beklenen ambulansın gelmemesi, yardım için duran sürücülerin tepkisine neden oldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa taşıyarak Silivri'deki hastanelere kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI
SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI
SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI
SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI
SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE 2 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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