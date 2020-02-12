Silivri'de 2 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de 2 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Silivri'de 2 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 3 gözaltı

1 saat önce

SİLİVRİ'de bir kargo şirketinde çuvallar içinde paketlenmiş 2 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Silivri'de 2 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 3 gözaltı, System.String[]
SİLİVRİ'de bir kargo şirketinde çuvallar içinde paketlenmiş 2 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, bir kargo şirketinde teslimat bekleyen çuvallara ilişkin ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Kargo şirketine yapılan operasyonda,  her biri 30 kiloluk 17 adet çuval içinde toplam 510 kilo kaçak tütün olduğu tespit edildi. Kaçak tütünleri alacak kişileri bekleyen polis ekipleri çuvalları almaya gelen yabancı uyruklu A.K ve Z.A isimli kişileri gözaltına aldı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler buradaki ifadesinde Kurfallı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kaçak tütün olduğunu itiraf etti. Çiftlikte yapılan incelemeler de her biri 30 kilo olan 73 çuval içerisinde 2 bin 190 kilo nargile tütünü ve her biri 30 litre olan 3 plastik kap içerisinde toplam 90 litre sıvı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan kimliği belirlenemeyen bir kişi ile yabancı uyruklu A.K. ve Z.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
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