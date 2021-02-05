Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı

05.02.2021 13:22
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı

SİLİVRİ'de 500 metre arayla 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

SİLİVRİ'de 500 metre arayla 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Her iki kazada da can kaybı yaşanmazken, 5 kişi yaralandı.

İlk kaza Silivri TEM Otoyolu Çerkezköy yolu istikametinde saat 11.00'de meydana geldi. Panelvan minibüs, kamyonet ve bir otomobilin karıştığı ilk kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Panelvan minibüste sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İkinci kaza ise ilk kazanın yaşandığı yolun 500 metre ilerisinde yaşandı. Kum yüklü hafriyat kamyonu, panelvana çarpması sonucu devrildi. Kumlar yola savruldu. Meydana gelen 2 kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(LAR)


- İstanbul
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Kamyonet, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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