Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

6 saat önce

Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne olduİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile geniş kapsamlı olarak kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif çözüm geliştirerek kısıtlamayı coşkuya dönüştürdü.

Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile geniş kapsamlı olarak kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif çözüm geliştirerek kısıtlamayı coşkuya dönüştürdü. Mahalleleri gezen mobil bandolar, evlerinde kalan Silivrilileri eğlendirdi.

Koronavirüs (Covid-19) sebebi ile geniş kapsamlı kutlanamayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Silivri Belediyesi tarafından imkanlar dahilinde kutlama programı düzenledi. İlk olarak ilçenin birçok noktasında çocuklar için Türk Bayrağı ve balon dağıtımı yapıldı. Bayram gününde ilk etkinlik belirli aralıklarla belediye hoparlörlerinden 23 Nisan marşlarının seslendirilmesiyle başladı. Diğer yandan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak adına Silivri Belediye Bandosu, Gencer Savaş Bandosu ve Silivrili müzisyenlerden mobil ekipler oluşturuldu. Belediye önünden hareket eden ekipler, Silivri'nin tüm mahallelerinde marşlar ve şarkılarla 23 Nisan coşkusu yaşattı. Merkez mahalleleri ve köyleri eş zamanlı olarak gezen mobil bando ekiplerine vatandaşlar, bahçe kapıları, balkonlar ve pencerelerden bayrakları ile selamlayarak eşlik etti. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise tüm hoparlörlerden İstiklal Marşı seslendirildi ve Türkiye'nin tek yürek olduğu dakikalarda hep birlikte İstiklal Marşı söylendi.

BAŞKAN YILMAZ: TÜM SİLİVRİLİ HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 23 Nisan kutlama programını değerlendirerek, 'Her yıl büyük bir coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl koronavirüs sebebi ile kısıtlı olarak kutladık. Hepimizin sağlığı düşünülerek alınan kısıtlama dönemine denk gelen 23 Nisan'ı, özellikle aylardır evlerinden çıkamayan çocuklarımızı da düşünerek farklı bir boyuta taşıdık. Silivri Belediye Bandomuz, Gencer Savaş Bandosu ve Silivrili müzisyenlerimizden oluşturduğumuz mobil ekiplerle ilçemizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya çalıştık.

Merkez mahallelerimiz ve tüm köylerimizde ekiplerimizi pencerelerinden, bahçelerinden, balkonlarından bayrakları ile selamlayıp bugüne coşku katan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı süreç atlatılana kadar bir kez daha 'Evde Kal' çağrısı yaparak, milli ve manevi tüm değerlerimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kutlayacağımız günler yakındır diyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna can vermiş tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun? diye konuştu.

Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

23 Nisan, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:23 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı 23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı         
20:13
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 22:15:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]