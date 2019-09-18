Son Dakika Haberleri: Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu
Son Dakika Güncel Haber

Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

28 dakika önce

Silivri'de iki farklı noktada çıkan yangında 3,5 hektarlık orman kül oldu.

Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu, System.String[]

Silivri'de iki farklı noktada çıkan yangında 3,5 hektarlık orman kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Silivri Beyciler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın iki farklı noktasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise ekiplerin söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Orman İşletme Şefliği ekiplerinin de katıldığı müdahalede, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Silivri Orman İşletme Şefi Gaye Ercan, söndürme çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerin koordinasyonunu sağladı.

Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

(İHA)

İtfaiye, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti
2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 21:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]