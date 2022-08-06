SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

06.08.2022 16:12
SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

SİLİVRİ'de 3 farklı adresten bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLİVRİ'de 3 farklı adresten bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bisikletlerin çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde 27 Haziran, 24 Temmuz ve 28 Temmuz tarihlerinde 3 ayrı adresten bisiklet çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda şüphelinin S.G. adlı kişi olduğu tespit edildi. S.G., 4 Ağustos Perşembe günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde devriye gezen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen S.G, 'Bisiklet Hırsızlığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Öte yandan çalınan bisikletlere ne olduğu öğrenilemezken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------Hırsızlık anları


YORUMLAR
500
Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi GAZİANTEP'TE KAZALAR KAMERADA GAZİANTEP'TE KAZALAR KAMERADA
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 16:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement