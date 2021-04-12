Silivri'de 3 gündür haber alınamayan sağlık çalışanı için ailesi kayıp başvurusunda bulundu - Son Dakika

Bunun üzerine, evli ve 2 çocuk babası Polat için yakınları, polise kayıp bildiriminde bulundu.

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor