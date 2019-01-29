Son Dakika Haberleri: Silivri'de 3 Katlı Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı.

Silivri'de 3 Katlı Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW222935-ASA/29-01-2019- Silivri'de 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de 3 Katlı Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW222935-ASA/29-01-2019

- Silivri'de 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 29.01.2019 22: 29: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

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