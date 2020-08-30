SİLİVRİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ - Son Dakika

Silivri 'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören sırasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur