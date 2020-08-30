Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören ile kutlandı. Törene Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sonra erdi. Törende sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:10 - Kaynak: DHA
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