Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı oldu - Son Dakika
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Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı oldu

10.03.2022 10:59
Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı oldu

İstanbul'un Silivri ilçesindeki 5 bin yıllık tümülüs, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı, bulunduğu bölge ise 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki 5 bin yıllık tümülüs, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı, bulunduğu bölge ise 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanta/ Fatih Mahallesi'nde yer alan 5 mezar ve duvar kalıntıları açığa çıkarılan, MÖ 3 bin yılına tarihlenen kurgan tipi tümülüsün, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verildi.

Tümülüsün korunma grubunun 1. grup olarak belirlenmesi, rölövesinin hazırlanarak iletilmesi, bulunduğu yerin 1. derece arkeolojik sit olarak tescili, sit sınırlarının belirlenmesi için çalışmaların yapılması, kalıcı koruma tedbirleri ve sergilenmesine ilişkin projelerin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma bölge Kurulu'na iletilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.

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Fatih Mahallesi, İstanbul, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı oldu - Son Dakika
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