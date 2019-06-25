Son Dakika Haberleri: Silivri'de 6 dönümlük buğday tarlası yandı
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Silivri'de 6 dönümlük buğday tarlası yandı

1 saat önce

SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.

Silivri'de 6 dönümlük buğday tarlası yandı, System.String[]
SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Kadıköy Bağları Caddesi Sürmeli Çıkmazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, alevlerin çevre de bulunan ev ve tarlalara sıçramasını önledi. Yangın sonucu 6 dönümlük buğday kül oldu. 
Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:24 Kaynak: DHA
Selimpaşa, Güncel
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