Silivri'de 6 dönümlük buğday tarlası yandı
40 dakika önce
SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:38 Kaynak: DHA
SİLİVRİ'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 6 dönümlük buğday tarlası yandı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Selimpaşa
Mahallesi Kadıköy
Bağları Caddesi Sürmeli Çıkmazı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, alevlerin çevre de bulunan ev ve tarlalara sıçramasını önledi. Yangın sonucu 6 dönümlük buğday kül oldu. Jandarma
ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
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