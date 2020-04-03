SİLİVRİ'DE 65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ POLİS ARACILIĞIYLA EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLADI - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE 65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ POLİS ARACILIĞIYLA EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLADI
6 saat önce
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, " Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-Vali Yerlikaya'nın paylaştığı video
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:22 Kaynak: DHA
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