SİLİVRİ'DE 65 YAŞINDAKİ VATANDAŞ POLİS ARACILIĞIYLA EMEKLİ MAAŞINI BAĞIŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, " Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın paylaştığı video