Silivri'de 65 yaşındaki vatandaş polis aracılığıyla emekli maaşını bağışladı - Son Dakika

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Silivri'de 65 yaşındaki vatandaş polis aracılığıyla emekli maaşını bağışladı
6 saat önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter
hesabından yaptığı videolu paylaşımla, " Silivri
'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:25 Kaynak: DHA
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