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Son dakika haber: SİLİVRİ'DE ABİSİYLE YENGESİNİ ÖLDÜREN CEMAL KURT'UN ESKİ EŞİ KONUŞTU - Son Dakika

Son dakika haber: SİLİVRİ'DE ABİSİYLE YENGESİNİ ÖLDÜREN CEMAL KURT'UN ESKİ EŞİ KONUŞTU

09.02.2022 16:04

Son dakika haberleri: SİLİVRİ'de abisi ve yengesini öldüren Cemal Kurt'un eski eşi Gülhan Tosun, "Bu olayı annesi ve abisi yaptırdı.

SİLİVRİ'de abisi ve yengesini öldüren Cemal Kurt'un eski eşi Gülhan Tosun, "Bu olayı annesi ve abisi yaptırdı." dedi.

Silivri, Yeni Mahalle'de dün meydana gelen olayda eşiyle 2,5 ay önce boşanan Cemal Kurt (54), kardeşi Ahmet Kurt (47) ve yengesi Türkan Kurt (55) ile tartışmaya başladı. Eşiyle aralarının bozulması ve boşanmalarından kardeşi ile yengesini sorumlu tuttuğu öğrenilen Cemal Kurt, bir anda silahını çekerek kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Ahmet-Türkan Kurt çifti hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Cemal Kurt'un eski eşi Gülhan Tosun, "Kızımı hastaneye götürmüşlerdi onlar. Hastaneden eve geldiler. Kızımı çocuklarımın yanına bıraktım. Onlar da pazardan alışveriş yapmışlardı. Önce ben indim arabadan.

Eve çıkarken onu görmedim. Kapısının açık olduğunu gördüm. Yukarı çıkmış. Kendi evinin kapısını açmış. 'Oraya gir' dedi bana. Yapma çocuklarımız var dedim. Elinde silah vardı. Ablama binaya girme dedim. Merdivenlerden çıkarken silahla ablamı vurdu. Bu olayı annesi ve abisi yaptırdı." dedi.

Son dakika haber: SİLİVRİ'DE ABİSİYLE YENGESİNİ ÖLDÜREN CEMAL KURT'UN ESKİ EŞİ KONUŞTU
Son dakika haber: SİLİVRİ'DE ABİSİYLE YENGESİNİ ÖLDÜREN CEMAL KURT'UN ESKİ EŞİ KONUŞTU
Son dakika haber: SİLİVRİ'DE ABİSİYLE YENGESİNİ ÖLDÜREN CEMAL KURT'UN ESKİ EŞİ KONUŞTU

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Ahmet Kurt, Cemal Kurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: SİLİVRİ'DE ABİSİYLE YENGESİNİ ÖLDÜREN CEMAL KURT'UN ESKİ EŞİ KONUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: SİLİVRİ'DE ABİSİYLE YENGESİNİ ÖLDÜREN CEMAL KURT'UN ESKİ EŞİ KONUŞTU - Son Dakika
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