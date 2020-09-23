Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesine yapılan 112 Acil Servis İstasyonu için açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Başkan Volkan Yılmaz , 'Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz' dedi.Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesine yapılan 112 Acil Servis İstasyonu için açılış töreni düzenlendi. Pandemi kuralları gözetilerek açılışı gerçekleştirilen törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka , İlçe Jandarma Komutanı Güngör Kırarslan, İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Tekeşin, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Başhekimi Sadık Balcı , siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törende açılış konuşmasını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptı.BAŞKAN YILMAZ'DAN BÜTÜNCÜL HİZMET ANLAYIŞI VURGUSUBaşkan Yılmaz, bütüncül bir hizmet anlayışıyla Silivri'yi yönettiklerini ifade ederek, 'Küçük bir hizmet gibi görünse de insan hayatı odaklı yapılan hizmeti gerçekleştiriyoruz. Belediye başkan adayıyken şunu söylemiştik, 'Biz Silivri çarşıdan ibaret gören bir anlayışla yönetmeyeceğiz, köylerimize gözümüzü kulağımızı kapatmayacağız' demiştik. Bütüncül bir hizmet anlayışımızı ifade etmiştik. Dezavantajlı grupların, köylerdeki eğitimden mahrum kardeşlerimizin, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın belediye başkanı olacağım demiştim. Bu söylediklerimizi Allah'a şükür bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz? dedi.'ACİL VAKALARA KISA SÜREDE ULAŞILACAK?112 Acil Servis İstasyonunun Büyükkılıçlı Mahallesine yapılmasındaki öneminden bahseden Başkan Yılmaz, 'Bugün Silivri'nin merkezinde yaşanan acil bir vakaya ambulanslar kısa sürede müdahale edebilirken, köylerde meydana gelen sağlık problemlerine acil olarak yardım edecek ekiplerin merkezden gelmesiyle zaman kaybı yaşanıyordu. Buradan hareket ederek İl Sağlık Müdürümüzle, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanımızla, Silivri İlçe Sağlık Müdürümüzle, Başhekimimizle görüşmeler yaptık. Silivri'ye hizmet noktasında her zaman yardımcı oldular. AK Parti İlçe Başkanımız Mutlu Bozoğlu'na da destekleri için ayrı bir parantezle teşekkür ediyorum. Bu istasyon vakit kaybını ortadan kaldırarak en kısa sürede ulaşmayı sağlayacaktır' diye konuştu. 'SAĞLIK YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK?Konuşmasında ilçe genelinde yapılan sağlık yatırımlarına kısaca değinen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: 'Eğitim, sağlık, spor benim yetki alanımda değil diye hiçbirisinden geri durmayacağım. Gümüşyaka ve Akören 'de sağlık ocağı yaptık. Bugün 112 Acil Servisini açıyoruz. Kavaklı 'da belediyemize ait binayı 112 Acil olarak kullanılması için tahsis edeceğiz. Seymen'de sağlık evimizi yeniledik, Kurfallı'da sağlık evimizi tamamladık. Semizkumlar'da sağlık evimiz hizmete girdi. Sayalar'da sağlık evimizin temelini attık. Fener'de projemiz devam ediyor. Yani sağlık evi olmayan köyümüz mahallemiz kalmayacak.Silivri Belediye Başkanı olarak bu projelerde hayırseverlerimizle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz? sözlerini tamamlarken hayırseverlere de teşekkür eden Başkan Yılmaz, 'Buradaki 112 Acil'in yapımını Kalyon İnşaat ile birlikte gerçekleştirdik. Sercan Kalyon ve Kalyon İnşaat ailesine teşekkür ediyorum. Bu gibi yatırımların hayırsever insanlarımıza örnek olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından Sercan Kalyoncu'ya teşekkür plaketi takdim etti.MEMİŞOĞLU: VOLKAN YILMAZ SİLİVRİ İÇİN ŞANSTIRİstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise konuşmasına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı tebrik ederek başladı. Silivri'nin çok güzel bir ilçe olduğunu belirten Memişoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın Silivri için şans olduğunu dile getirdi. Başkan Yılmaz için 'Yer buluyor, yer yapıyor, bağışçı buluyor ve en az benim kadar ilçenin sağlığıyla ilgileniyor' diyen İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, şu mesajları kaydetti: 'Örnek belediye başkanınız olduğu için biz sağlıkçılar da çok şanslıyız. Hepinizin malumu bir salgın dönemi yaşıyoruz. Dünyada salgınla en iyi mücadele eden bir ülkemiz var. Sağlık sistemimiz çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Görünmez binlerce kahramanımız var. Bizler sadece onların önünü açmaya, sağlık hizmetleri sunmaya teşvik ediyoruz. Emin olun bu 7 ayda öyle bir kahramanlık hikayeleri yazıldı ki anlatmakla bitmez. Başkasının canını kurtarmaya çalışan cengaver topluluğuyla çalışıyoruz.?'305'İNCİ İSTASYONUMUZ?

Acil Servislerin önemine değinen Memişoğlu, şöyle devam etti: 'Acil Sağlık İstasyonu önemli bir görev yapıyor. Acil çok riskli bir alan. Neyle karşılaşacağınızı, neler yapacağınızı, nelerle karşı karşıya geleceğinizi bilmediğiniz bir çalışma alanı. Burası 305'inci İstasyonumuz İstanbul'da ve bu tür yerler çok daha uzun sürede ulaşabileceğimiz yerlerdi. 30-40 dakikada merkezden ulaşılıyordu, şimdi 10-15 dakikada çevredeki bütün köylere ulaşabilir hale geldik. Bazen 2-3 dakikanın bir insan hayatının çok önemli bir zaman olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz ne kadar çabuk ulaşabilirsek, o kadar insan hayatını kurtarma şansımız artıyor. Bu istasyon çok büyük hizmetler sunacak. Az önce ambulansımız bir insan hayatı kurtarmaya çıktı. O yüzden çok şanslıyız.' İl Sağlık Müdürü Memişoğlu maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak konuşmasını noktaladı. Kurban kesimi ve dua edilmesiyle birlikte açılış kurdelesi kesilirken, katılımcıların istasyon binasını incelemesinin ardından tören sona erdi.

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