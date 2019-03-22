Son Dakika Haberleri: Silivri'de "Adalet Ormanı"Na İlk Fidanlar Dikildi

Silivri'de "Adalet Ormanı"Na İlk Fidanlar Dikildi

33 dakika önce

Bakırköy ve Silivri Cumhuriyet başsavcılıklarınca doğa bilinci oluşturmak için Silivri'de "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Silivri'de
Bakırköy ve Silivri Cumhuriyet başsavcılıklarınca doğa bilinci oluşturmak için Silivri'de "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün sosyal sorumluluk çerçevesi kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğine, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Muhittin Bayırköylü, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Aşçı ile yükümlüler ve hükümlüler katıldı.

Silivri'de 20 dönüm araziye 972 fıstık çamı, 24 sedir, 26 leylandi türünde fidan dikildi.

"Adalet Ormanları" oluşturulması çalışmaları, cumhuriyet başsavcılıklarının bulunduğu il ve ilçelerde Orman Haftası olan 21-26 Mart arasında gerçekleştirilecek.

Orman Haftası olarak kutlanmakta olan hafta boyunca ormanları bilinçli kullanma, koruma ve geliştirmenin önemi değişik etkinliklerle anlatılarak tüm insanların ormanlara karşı duyarlı ve bilinçli olunmasını sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Bakırköy, Silivri, Güncel
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