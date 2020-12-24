Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

SİLİVRİ'de bahçesindeki ağacı budarken yüksek gerileme kapılan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adı öğrenilemeyen 1 kişi budamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ağacın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul