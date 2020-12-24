Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

24.12.2020 21:30
Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı, System.String[]

SİLİVRİ'de bahçesindeki ağacı budarken yüksek gerileme kapılan 1 kişi ağır yaralandı.

SİLİVRİ'de bahçesindeki ağacı budarken yüksek gerileme kapılan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adı öğrenilemeyen 1 kişi budamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ağacın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


- İstanbul
Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi         
20:38
Son Dakika: Türkiye'nin alacağı Pfizer-Biontech aşısının sözleşme detayları belli oldu Son Dakika: Türkiye'nin alacağı Pfizer-Biontech aşısının sözleşme detayları belli oldu         
20:07
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor         
19:33
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 21:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei