Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Silivri'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
24.12.2020 21:30
SİLİVRİ'de bahçesindeki ağacı budarken yüksek gerileme kapılan 1 kişi ağır yaralandı.
SİLİVRİ'de bahçesindeki ağacı budarken yüksek gerileme kapılan 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, adı öğrenilemeyen 1 kişi budamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ağacın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İstanbul
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim