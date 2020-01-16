SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

-Genel ve detaylar

Silivri 'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı. Sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı