SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI

18 dakika önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı.

SİLİVRİ'DE AĞACA ASILI KALAN KUŞU İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı. Sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Selimpaşa Mahallesi'nde sığırcık kuşunu ağacın dalına takılmış halde gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Selimpaşa itfaiye ekipleri, sığırcık kuşunun bulunduğu alana ulaşamayınca Silivri itfaiyesinden kurtarıcı aracını talep etti. İtfaiye eri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere çıktı. İtfaiye eri, ayaklarına dolanan ipi çıkartarak sığırcık kuşunu doğaya bıraktı. Bazı vatandaşlar kurtarma çalışmasını izledi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Sığırcık kuşundan detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar


Selimpaşa, Silivri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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