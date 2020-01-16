Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

6 saat önce

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de ayağına ip dolanan sığırcık kuşu konduğu ağaçta asılı kaldı. Sığırcık kuşu, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Selimpaşa Mahallesi'nde sığırcık kuşunu ağacın dalına takılmış halde gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Selimpaşa itfaiye ekipleri, sığırcık kuşunun bulunduğu alana ulaşamayınca Silivri itfaiyesinden kurtarıcı aracını talep etti. İtfaiye eri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere çıktı. İtfaiye eri, ayaklarına dolanan ipi çıkartarak sığırcık kuşunu doğaya bıraktı. Bazı vatandaşlar kurtarma çalışmasını izledi.

Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

Silivri, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangınlar bir milyardan fazla hayvan yok olabilir
Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü Kendisine "Sence de çok benzemiyor muyuz?" şeklinde mesaj atan kişi ikizi çıktı İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor

Son Dakika Haberleri
15:38 Jandarmadan miniklere "akülü arabalı" trafik eğitimi - Son Dakika
15:38 Nallıhan'da okullara beyaz bayrak sertifikası - Son Dakika
15:38 Vali Günaydın, özel harekat polislerini ziyaret etti - Son Dakika
15:38 Başkentte "Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri" etkinliği - Son Dakika
15:33 Ukrayna: "Avusturya, yangın için yaptığımız teklifi geri çevirdi" - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 15:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]