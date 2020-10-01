Silivri'de ağaçlık alanda yangın - Son Dakika

SİLİVRİ'de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gazitepe Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Ağaçların alev alev yandığını görenlerin bildirilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler bir süre soğutma çalışmaları yaptı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeri sürüyor.

- İstanbul