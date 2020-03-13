Silivri'de ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Silivri'de ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor

6 saat önce

Silivri'de ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyorUğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ Belediyesi, Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki ağır hasarlı yapıların yıkımını sürdürüyor.

Silivri'de ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ Belediyesi, Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki ağır hasarlı yapıların yıkımını sürdürüyor. 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından 40 yıllık bir binanın yıkımı bugün gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda Silivri Belediyesi de, 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından 40 yıllık bir binanın yıkım çalışmalarını başlattı. Yıkım öncesi zabıta ekipleri vatandaşları uyararak herhangi bir kaza yaşanmaması için önlemler aldı.

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 6 katlı 40 yıllık binaya ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşları oluşabilecek herhangi bir tehlikeden uzak tutmak için ekipler uyarı anonsları yaptı. Yıkımın yapılacağı çevrede bulunan 2 katlı bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Gerekli güvenlik önlemlerin alınmasından ardından dar sokakta bulunan 6 katlı 40 yıllık binanın belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkımı başlatıldı. Ayrıca, yıkım öncesinde yıkılacak binanın balkonunda asılı Türk Bayrağı'nı gören belediye personeli, o kata çıkarak bayrağı aldı ve katlayarak ceketin cebine koyması ise dikkatlerden kaçmadı.

Silivri'de ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor

İstanbul, Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
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