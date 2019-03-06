Silivri'de Ahşap Ev Yangını
1 saat önce
Silivri'de iki katlı ahşap ev yandı.
Silivri
'de iki katlı ahşap ev yandı.
Alınan bilgiye göre, Fenerköy Mahallesinde bulunan 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Silivri İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:30 Kaynak: AA
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