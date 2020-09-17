SİLİVRİ'DE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ - Son Dakika

SİLİVRİ'de İçişleri Bakanlığı
genelgesi doğrultusunda koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı. Silivri
Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak
, ilçedeki alışveriş merkezlerindeki esnafları ziyaret ederek, mesafe, maske ve hijyen başta olmak üzere 14 kuralı hatırlatıldı. Denetimler sırasında gazetecilere açıklama yapan Silivri Kaymakamı Ali Partal, "İlçemizde denetimler devam ediyor. Sağlık için hepimiz için, gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Kurallara uymayan işletmelere gerekli işlemleri yapıyoruz ve bu kurallara uyan işletmecilere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Bölgede 98 kişilik denetim ekibi, umuma açık yerler, toplu taşıma, restoran ve lokantalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
- İstanbul