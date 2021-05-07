Silivri'de araç farı üretilen fabrikada yangın - Son Dakika

Silivri'de araba farı üretilen fabrikanın alt kısmında yangın çıktı. Hasarın oluştuğu fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Çeltik Mahallesi Klas Sokak üzerinde bulunan araç farı üretilen fabrikanın vernik deposunda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Mesaileri bittiği için çıkan işçiler, dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede fabrikanın diğer katlarına sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, yangına müdahale etti. Kontrol altına alından yangın sonucu, büyük ölçüde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

"İLK BAŞTA UFAK BİR YANGINDI"Fabrika çalışanlarından Osman Akça, "Alt katta çıktı yangın. Verniklerden çıkmış diye biliyoruz. Biz zaten paydos etmiştik. Paydos ettikten sonra başladık. İlk başta ufak bir yangındı ondan sonra büyüdü tabi. İlk başladığında alt kattaydı. Ondan sonra üstlere doğru çıktı" ifadelerini kullandı.

YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Fabrikanın çıktığı yangın havadan görüntülendi. Drone kamerası görüntülerine itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve fabrikadan çıkan dumanlar yansıdı.

- İstanbul