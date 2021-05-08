SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
08.05.2021 02:28
SİLİVRİ'de araç farı üretimi yapılan fabrikanın vernik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saat sonra tamamen söndürüldü.
SİLİVRİ'de araç farı üretimi yapılan fabrikanın vernik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi.
Çanta Mahallesi Klas Sokak üzerindeki araç farı üretilen fabrikanın vernik deposunda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saatlik çalışma ile tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi.
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