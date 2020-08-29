SİLİVRİ'DE ARACININ ÇEKİLMESİNİ İSTEMEYEN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE ARACININ ÇEKİLMESİNİ İSTEMEYEN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Silivri'de muayenesi olmayan aracını yasak alana park eden bir sürücü, aracı otoparka çekmek isteyen polislere zor anlar yaşattı.

SİLİVRİ'DE ARACININ ÇEKİLMESİNİ İSTEMEYEN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI, System.String[]
Silivri'de muayenesi olmayan aracını yasak alana park eden bir sürücü, aracı otoparka çekmek isteyen polislere zor anlar yaşattı.

Olay, dün 11.30 sıralarında Alibey Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Karamustafa Caddesi'nde engelli yoluna park edilen 33 DIY 78 plakalı hafif ticari araca işlem yapmak istedi. Yapılan plaka sorgulamasında aracın muayenesinin olmadığı belirlendi. Bu sırada olay yerine gelen aracın sürücüsü geldi. Polislerin aracı çekmeye çalıştığı anda sürücü aracının içine bindi. Çekicinin halatlarına bağlı aracından inmek istemeyen sürücü, uzun süre polislerle tartışırken güçlükle ikna edilerek araçtan indirildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka götürülürken, görevli trafik polisi sürücüden şikayetçi oldu. Araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Silivri, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE ARACININ ÇEKİLMESİNİ İSTEMEYEN SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

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