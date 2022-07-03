Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE ART ARDA 5 NOKTADA ÇIKAN YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

? SİLİVRİ'de art arda 5 noktada ağaçlık ve otluklarda çıkan yangınlar söndürüldü. Polis, yangınlarla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, öğlen saatlerinde Ortaköy, akşam saatlerinde ise Gümüşkaya, Araptepe mevkii, Yeni Mahalle Kiptaş-1 mevkii ile Fatih Mahallesi'nde bulunan ağaçlıklarda çıktı. Yangınlar itfaiye ve Silivri Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Son olarak Fatih Mahallesi yarlar mevkiinde ağaçlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangın ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Araptepe mevkiinde 140 dönüm alan yandı.
POLİS HELİKOPTERİ İNCELEME YAPTI
Arka arkaya gelen yangın ihbarları sonrasında yangın çıkan alanlarda polis helikopteriyle inceleme yapıldı. Polis, ilçe merkezinde 5 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili inceleme başlattı.
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