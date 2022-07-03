Yangın, öğlen saatlerinde Ortaköy, akşam saatlerinde ise Gümüşkaya, Araptepe mevkii, Yeni Mahalle Kiptaş-1 mevkii ile Fatih Mahallesi'nde bulunan ağaçlıklarda çıktı. Yangınlar itfaiye ve Silivri Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Son olarak Fatih Mahallesi yarlar mevkiinde ağaçlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangın ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Araptepe mevkiinde 140 dönüm alan yandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE ART ARDA 5 NOKTADA ÇIKAN YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.