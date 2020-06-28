SİLİVRİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE SOKAĞI KAPATTILAR - Son Dakika

SİLİVRİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE SOKAĞI KAPATTILAR
SİLİVRİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE SOKAĞI KAPATTILAR Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı.
SİLİVRİ'DE ASKER EĞLENCESİNDE SOKAĞI KAPATTILAR
Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı
Olay, saat 21.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kızkapan Sokak'ta meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı. Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 02:53 Kaynak: DHA
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