SİLİVRİ'DE ATA'YA SAYGI DURUŞU - Son Dakika

SİLİVRİ'DE ATA'YA SAYGI DURUŞU
10.11.2020 10:50
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHATürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Silivri'de de tören düzenlendi.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Silivri'de de tören düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, sirenler çalındı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından vatandaşlar anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi
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-Törenden genel detaylar
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