SİLİVRİ'DE ATA'YA SAYGI DURUŞU - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Silivri'de de tören düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, sirenler çalındı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından vatandaşlar anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

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-Törenden genel detaylar