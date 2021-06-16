Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de ayaklarına ip dolanan karga takıldığı ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye eri, ağaca tırmanıp ipleri keserek, kargayı kurtardı.
Olay, Çanta Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Ağaçta karganın çırpındığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye aracı ağacının yakınına giremedi. İtfaiye eri Mustafa Karacan, 15 metrelik ağaca tırmanarak çıktı. Karacan, ayaklarına dolanan ipi keserek, kargayı takıldığı ağaçtan kurtardı.
AĞAÇTAKİ YILAN İTFAİYE ALDI
Öte yandan, Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan villanın bahçesinde ağaçta yılan görenler itfaiye ekiplerini çağırdı. Gelen ekipler, ağaçtaki yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanı alarak, yerleşim alanına uzak bir araziye bıraktı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI - Son Dakika