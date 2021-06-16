Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI - Son Dakika

Olay, Çanta Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Ağaçta karganın çırpındığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye aracı ağacının yakınına giremedi. İtfaiye eri Mustafa Karacan , 15 metrelik ağaca tırmanarak çıktı. Karacan, ayaklarına dolanan ipi keserek, kargayı takıldığı ağaçtan kurtardı.

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