Silivri'de baba ve oğlu bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de baba ve oğlu bıçaklı saldırıda yaralandı

30.05.2022 11:22
Silivri'de baba ve oğlu bıçaklı saldırıda yaralandı

İstanbul Silivri'de bıçaklı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

İstanbul Silivri'de bıçaklı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Endülüs Sokak'ta aracından inen İ.I. (60), henüz bilinmeyen nedenle önce Muhammet S'ye, ardından da babası Vural S'ye (47) bıçakla saldırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan aracıyla kaçtı, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren İ.I'nın polise teslim olduğu öğrenildi.

Bu arada olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde arabadan inen saldırganın yolun kenarında bekleyen baba ve oğluna saldırması, onların da elindeki sopayla karşılık vermesi ve bir süre kovalamaca yaşamaları yer alıyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

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