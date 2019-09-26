Son Dakika Haberleri: Silivri'de bacalar yıkıldı
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Silivri'de bacalar yıkıldı

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi.

Silivri'de bacalar yıkıldı, System.String[]
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi. Börekçi önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı binaların da bacaları yıkıldı.
İstanbul'da 13.59'da deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bazı binaların bacaları yıkıldı. Bir börekçi dükkanının önüne ise baca devrildi. Börekçinin önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Deprem nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Görüntü Dökümü:
Börekçiden görüntü
ekiplerin çalışması
sokağa çıkanlar
bacası yıkılan bir başka bina
genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:08 Kaynak: DHA
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