Silivri'de Balıkçı Teknesi Karaya Oturdu
1 saat önce
Silivri sahilinde balık avından dönen bir tekne karaya oturdu.
Silivri
sahilinde balık avından dönen bir tekne karaya oturdu. Tekneyi diğer balıkçılar kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, balık avından dönen bir tekne Silivri sahilinde dolgu çalışması yapılan alanda karaya oturdu. Karaya oturan balıkçı teknesinin yardımına diğer balıkçı tekneleri koştu. Uzun süren çalışmaların ardından tekne kurtarıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:00 Kaynak: İHA
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