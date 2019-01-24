Son Dakika Haberleri: Silivri'de Balıkçı Teknesi Karaya Oturdu

Silivri'de Balıkçı Teknesi Karaya Oturdu

1 saat önce

Silivri sahilinde balık avından dönen bir tekne karaya oturdu.

Silivri'de Balıkçı Teknesi Karaya Oturdu, System.String[]
Silivri sahilinde balık avından dönen bir tekne karaya oturdu. Tekneyi diğer balıkçılar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, balık avından dönen bir tekne Silivri sahilinde dolgu çalışması yapılan alanda karaya oturdu. Karaya oturan balıkçı teknesinin yardımına diğer balıkçı tekneleri koştu. Uzun süren çalışmaların ardından tekne kurtarıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Silivri, Güncel
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