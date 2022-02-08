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Silivri'de banka şubesinde taşlı soygun girişimi - Son Dakika

Silivri'de banka şubesinde taşlı soygun girişimi

08.02.2022 15:29

Silivri'de banka şubesinde taşlı soygun girişimi Silivri'de bankada soygun girişimi yaşandı.

Silivri'de banka şubesinde taşlı soygun girişimi

İSTANBUL - Silivri'de bankada soygun girişimi yaşandı. Bankaya elinde bir taşla gelen şahıs, güvenlik görevlisinin başına vurarak silahını almaya çalıştı. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Silivri'de bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesine elinde taşla gelen bir şahıs, güvenlik görevlisinin kafasına vurarak yaraladı. Görevlinin belindeki silahı almaya çalışan zanlı, banka çalışanları tarafından engellendi. Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralı güvenlik görevlisi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silivri'de banka şubesinde taşlı soygun girişimi

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İstanbul, Polis, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de banka şubesinde taşlı soygun girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de banka şubesinde taşlı soygun girişimi - Son Dakika
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