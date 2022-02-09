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Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

09.02.2022 16:03

Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL Silivri'de bankanın güvenlik görevlisini taşla vurarak yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Silivri'de bankanın güvenlik görevlisini taşla vurarak yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde ise "anneme küfür ettiler bu yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

Dün saat 15.00 sıralarında Silivri'de bulunan bir bankada meydana gelen olayda, banka şubesine elinde poşete sarılı taşla gelen bir şahıs bankanın güvenlik görevlisine taşla saldırmıştı. Kafasından yaralanan güvenlik görevlisi İ.A.'nın belindeki silahı alan saldırgan, bir banka çalışanı tarafından etkisiz hale getirilmişti. Gelen ihbar üzerine kısa sürede gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri saldırgan B.Ö'.yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden bıçak saldırgan emniyete götürülmüştü.

"Anneme küfür ettiler"

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen saldırgan B.Ö.'nün ilk ifadesinde, "2 gün önce annem ile bankaya geldik. Güvenlik görevlilerinden yardım istedi ona hakaret edip geri çevirdiler" dediği öğrenildi. Şüphelin bir diğer ifadesinde ise "2 gün önce banka önünden motorla geçiyordum, anneme küfür ettiler bana küfür ettiler" dediği kaydedildi. Ancak güvenlik görevlisi şahsı tanımadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

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Güvenlik Görevlisi, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de bankanın güvenlik görevlisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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