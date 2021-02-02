SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

02.02.2021 23:12
SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBULSilivri'de kimsenin olmadığı baraka alev alev yandı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL

Silivri'de kimsenin olmadığı baraka alev alev yandı. Kundaklama şüphesi üzerine 2 kişi gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Çanta Merkez Mahallesi'nde bulunan arazideki barakada çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu İtfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Barakanın kundaklandığı şüphesi üzerine 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

YORUMLAR
500
Kağıthane'de alevler arasında can pazarı kamerada Kağıthane'de alevler arasında can pazarı kamerada Kereste fabrikasında yangın Kereste fabrikasında yangın
Kaynak: DHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Jandarma, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement