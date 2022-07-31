Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Üniversite Sokak'ta bulunan barakada çıktı. Arazideki barakada önce dumanlar ardından alevler yükseldi. Görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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