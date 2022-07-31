SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

31.07.2022 23:48
SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'de barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİLİVRİ'de barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Üniversite Sokak'ta bulunan barakada çıktı. Arazideki barakada önce dumanlar ardından alevler yükseldi. Görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ: --------------Yangından görüntüler

Ekiplerin müdahalesi


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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