Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü

07.06.2022 10:02
Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü

İstanbul Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen H.T'nin kullandığı 34 GN 9008 plakalı hafif ticari araç, Selimpaşa mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

H.T'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı Yalova'da şoke eden görüntü! Kamyon kaza yapınca kasada yolculuk yapan onlarca kaçak göçmen etrafa dağıldı
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:01 Fenerbahçe yönetimi, yalnızca Mehmet Büyükekşi'nin aday olması durumunda TFF seçimini protesto edecek
09:58 Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi
09:51 Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
09:51 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti
09:42 Motorine 1,93 lira zam geliyor! Gelecek zamla beraber litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek
09:19 Şaşırtan anket sonuçları! Sevilla taraftarının favorisi Marcao
09:03 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerinin maaşı yüzde 22'ye kadar yükselecek! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı
08:51 Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
08:44 Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 10:08:18. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement