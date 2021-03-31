Silivri'de bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Silivri'de bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi
31.03.2021 00:49
Silivri'de TEM otoyolu Kınalı mevkisinde bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Silivri'de TEM otoyolu Kınalı mevkisinde bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale geldi.
TEM otoyolu İstanbul istikameti Kınalı mevkisinde sürücü Sezgin Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine idaresindeki 34 BDS 720 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle otomobil metrelerce sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 125 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Sürücü Sezgin Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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