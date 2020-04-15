Silivri'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Silivri'de TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine ilerleyen yabancı plakalı tır, Silivri Gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan tır, ters yöne dönerek durdu.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı, bir süre tek şeritten sağlandı.