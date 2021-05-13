- Silivri'de tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti - Son Dakika

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- Silivri'de tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır yolun ortasında durabildi. Kısıtlama sebebiyle Trakya'nın en önemli bağlantı yolu olan Çerkezköy- İstanbul yolunun boş olması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, öğle saatlerinde Çerkezköy-İstanbul yolu üzeri Büyükçavuşlu mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Şeref Bilgin yönetimindeki tır, sürücünün iddiasına göre yol çöküntüsünden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yolun karşı şeridine geçti.

Kısıtlama sebebiyle Trakya'nın İstanbul ile en önemli bağlantı noktalarından biri olan yolun boş olması olası bir facianın da önüne geçti. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Şeref Bilgin " Yol çöküntüsünden dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dedi.

Öte yandan kaza nedeniyle tırın motor kısmına saplanan bariyerler Silivri itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Araçtan sızan mazot ve yağlar karayolları ekiplerince temizlendi.

YE-